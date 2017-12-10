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Турция в марте выдаст «Росатому» лицензию на строительство АЭС «Аккую»

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Фото: youtube.com
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«Росатом» получит от властей Турции полную лицензию на строительство АЭС «Аккую» в марте 2018 года, сообщил первый заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

«В марте будущего года будет выдано разрешение на полномасштабные работы на АЭС «Аккую». Мы с большой интенсивностью продолжаем работы по возведению первого реактора и надеемся, что это случится в 2023 году. Будем делать все возможное, чтобы ускорить наше сотрудничество с российскими коллегами», — приводит ТАСС слова турецкого замминистра.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что если реализация соглашения будет идти по плану, полная лицензия для российской компании будет оформлена в марте.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что «Росатом» начнет практическую реализацию проекта АЭС «Аккую» в ближайшее время.

Межправительственное соглашение России и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации АЭС было подписано в 2010 году. Проект «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами. Мощность каждого из них составит 1200 МВт.

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