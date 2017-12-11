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Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
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Борт № 1 президента России Владимира Путина сопровождали два российских истребителя после того, как он покинул Сирию и направился в Египет.

Видеокадры из самолета, в котором находится глава государства, показал телеканал «Россия-24». На них видно, как Путин выглядывает в иллюминатор президентского Ту-214 и замечает слева от борта в непосредственной близости два боевых самолета.

Судя по внешнему виду, президента России сопровождали истребители Су-27, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Напомним, ранее в понедельник на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Путин объявил о выполнении основных задач по борьбе с террористами и отдал приказ о начале вывода группировки Вооруженных сил РФ из САР. Российский президент также встретился на базе со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

Напомним, президент Сирии Башар Асад осенью 2015 года обратился к России с просьбой оказать военную помощь в борьбе с террористическими группировками. Таким образом, РФ является единственной страной, чья военная операция в республике согласована с Дамаском.

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