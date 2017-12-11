Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет

Борт № 1 президента России Владимира Путина сопровождали два российских истребителя после того, как он покинул Сирию и направился в Египет.

Видеокадры из самолета, в котором находится глава государства, показал телеканал «Россия-24». На них видно, как Путин выглядывает в иллюминатор президентского Ту-214 и замечает слева от борта в непосредственной близости два боевых самолета.

Судя по внешнему виду, президента России сопровождали истребители Су-27, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Напомним, ранее в понедельник на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Путин объявил о выполнении основных задач по борьбе с террористами и отдал приказ о начале вывода группировки Вооруженных сил РФ из САР. Российский президент также встретился на базе со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

Как защищали Путина в небе Сирии: Истребители ВКС России прикрывают борт президента pic.twitter.com/MIrkhIyHP9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 декабря 2017 г.

Напомним, президент Сирии Башар Асад осенью 2015 года обратился к России с просьбой оказать военную помощь в борьбе с террористическими группировками. Таким образом, РФ является единственной страной, чья военная операция в республике согласована с Дамаском.