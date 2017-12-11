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РФ надеется наладить мирную жизнь в Сирии вместе с Ираном и Турцией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что России, Турции и Ирану удастся совместными усилиями наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии. Об этом российский лидер заявил на авиабазе Хмеймим.

«Я очень надеюсь на то, что нам вместе с Ираном и Турцией, которые содействуют искоренению терроризма, удастся наладить мирную жизнь, политический процесс», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».

Путин также добавил, что для выполнения такой задачи необходимо «подготовить Конгресс народов Сирии, запустить процесс мирного урегулирования». На встрече с президентом Сирии Башаром Асадом российский лидер заявил о намерении обсудить данный вопрос с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, ранее 11 декабря Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии в связи с полным освобождением государства от террористов. Он посетил авиабазу РФ в Сирии, где его встретил Башар Асад. В ходе переговоров главы государств обсудили боевую работу летчиков, победу над террористами ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) и двусторонние отношения.

После посещения авиабазы Владимир Путин прибыл с визитом в Египет, где он проведет переговоры с египетским лидером. 

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