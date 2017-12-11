Эрдоган намерен еще раз встретиться в Сочи с Путиным для обсуждения Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал желание встретиться в Сочи с главой России Владимиром Путиным для обсуждения сирийского урегулирования.

Об этом турецкий лидер заявил в понедельник, 11 декабря.

«Сегодня также мы коснулись вопроса Сирии. Особенно мы коснулись решений, которые были приняты (ранее) на встрече в Сочи», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

При этом глава Турции считает, что вторая встреча с Путиным необходима для согласования дополнительных шагов.

4 декабря портал iz.ru привел мнение Эрдогана о том, что США хотят дискредитировать Турцию, поскольку она не подчиняется навязанному Вашингтоном сценарию.

Эрдоган пояснил, что Вашингтон делает это в сотрудничестве с FETÖ (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года) и поддерживая запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.