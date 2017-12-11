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Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выступает за разрешение палестино-израильского конфликта, а статус Иерусалима можно определить только в ходе прямых переговоров Палестины и Израиля. Об этом российский лидер заявил после встречи с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

«Наши страны вместе выступают за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима. Необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, которые отвечали бы интересам обеих сторон. Они должны соответствовать принятым ранее решениям международного сообщества», — цитирует «Федеральное агентство новостей» Путина.

Президент РФ подчеркнул, что действия, предвосхищающие исход палестино-израильского диалога, являются дестабилизирующими и контрпродуктивными.

«Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН. Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами», — добавил Путин.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля.

11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что разрешить палестино-израильский конфликт ни одна страна в одиночку не сможет. И стремление США единолично решить проблему бессмысленно.

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