Путин подтвердил важность сохранения статуса Иерусалима

Президент России Владимир Путин считает важным сохранение статуса Иерусалима.

Об этом заявил президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси после встречи с российским лидером в понедельник, 11 сентября.

«Сегодня мы затрагивали палестинский вопрос, и особенно ситуацию после того, как США приняли решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда из Тель-Авива посольства США… мы … выразили уверенность, что юридический статус Иерусалима должен определяться на основе международного права, а также всех решений ООН, чтобы не осложнять ситуацию в регионе», — цитирует сообщение главы Египта «Интерфакс».

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля. При этом, подчеркнул политик, это решение не повлияет на позицию Вашингтона — американские власти продолжат поддержку мира между Израилем и Палестиной. Данное решение создало риск дестабилизации ситуации в регионе и будет иметь далекоидущие последствия, заявил постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.