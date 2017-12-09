Саудовская Аравия призвала США пересмотреть решение по Иерусалиму

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

По его словам, всё мировое сообщество должно активизировать свои усилия по поиску решения палестинской проблемы, передает «РИА Новости».

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

За решением Трампа последовало обострение ситуации в регионе. На территории Иерусалима и сектора Газа начались массовые манифестации палестинцев.

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Ситуация вокруг Иерусалима