Около 100 палестинцев пострадали при стычках с израильскими военными в субботу

Порядка 100 палестинцев пострадали за день при столкновениях с полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и секторе Газа.

Об этом сообщает официальный представитель Красного Полумесяца Ираб аль-Фукаха. По данным организации, в Иерусалиме получили травмы и ранения около 60 демонстрантов, а в секторе Газа — более 30.

Акции протеста на Западном берегу Иордана собрали порядка 600 участников и проходили в 20 местах, в том числе в Вифлееме, Рамаллахе и Тулькарме, передает «РИА Новости».

В секторе Газа манифестации с участием примерно 450 палестинцев проходили на восьми участках границы с Израилем, отмечает агентство.

Как сообщал портал iz.ru, решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля привело к обострению ситуации в регионе.

Массовые манифестации палестинцев продолжаются второй день. В течение пятницы, 8 декабря, в стычках с израильскими военными пострадали свыше тысячи демонстрантов, двое погибли.

Статус Иерусалима является одним из основных вопросов палестино-израильского конфликта. Израиль считает город своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на его восточную часть.

Подробная информация о ситуации, связанной с решением Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.