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Трамп по-прежнему считает признание Иерусалима столицей Израиля правильным

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Президент США Дональд Трамп не сомневается, что его решение признать Иерусалим столицей Израиля было правильным, несмотря на последовавшие за этим столкновения на Ближнем Востоке.

Об этом заявил журналистам первый заместитель пресс-секретаря президента США Радж Шах. По его словам, американский президент следит за ситуацией в регионе. 

«Но мы твердо уверены, что если хочешь быть честным посредником на Ближнем Востоке, то нужно быть честным и признавать реальность — это первый шаг в этом направлении», — приводит «РИА Новости» слова Шаха. 

Как сообщал портал iz.ru, Трамп в среду, 6 декабря, объявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля.

Ранее он уведомил палестинского главу Махмуда Аббаса о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и подписал соответствующее распоряжение.

Статус Иерусалима является одним из основных спорных вопросов в палестино-израильском конфликте. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть. 

После решения Трампа на территории Израиля начались массовые манифестации палестинцев. При стычках с военнослужащими пострадали более 750 человек, двое погибли.

Подробная хронология событий, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru. 

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