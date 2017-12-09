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МИД ОАЭ назвал решение Трампа по Иерусалиму «подарком террористам»

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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
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Экстремисты будут использовать решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля как повод усилить террористические акции. Такое мнение выразил государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш.

«Решения, подобные принятому Трампом относительно Иерусалима, можно рассматривать как подарок террористам», — приводит слова Гаргаша телеканал Al Arabiya.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп на этой неделе объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести в город американское посольство. 

Решение Трампа осудили Россия, Египет, Германия, Франция, Катар и Турция. Представители этих государств подчеркнули, что статус Иерусалима должен быть определен в рамках палестино-израильских переговоров.

За признанием США Иерусалима столицей Израиля последовало обострение ситуации в регионе. Начались массовые манифестации палестинцев, в ходе которых пострадали более тысячи человек. Израиль и сектор Газа нанесли ряд авиационных и ракетных ударов по территориям друг друга. 

Статус Иерусалима является одним из основных вопросов палестино-израильского конфликта. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть. Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru. 

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