Более тысячи человек пострадали в ходе «дня гнева» против Иерусалима

В ходе столкновений между протестующими палестинцами и израильской пограничной полицией на Западном берегу реки Иордан в течение так называемого дня гнева против заявления американского лидера Дональда Трампа о признании США Иерусалима как столицы израильского государства более тысячи человек получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, как сообщают местные СМИ, два человека погибли.

В настоящий момент палестинцы продолжают скандировать лозунги «война грядет, Аль-Кудс (Иерусалим) — арабский», «мы погибнем как мученики» и другие.

Статус Иерусалима является одним из основных спорных вопросов в палестино-израильском конфликте. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп в среду, 6 декабря, объявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля.

Ранее он уведомил палестинского главу Махмуда Аббаса о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и подписал соответствующее распоряжение.