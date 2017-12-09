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Палестина предупредила о последствиях решения Трампа по Иерусалиму

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Фото: Global Look Press/Islam Safwat
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Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля создало риск дестабилизации ситуации в регионе и будет иметь далекоидущие последствия, заявил постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Он призвал всемирную организацию подтвердить существующие резолюции о статусе Иерусалима и добиться отмены решения президента Соединенных Штатов. 

Мансур охарактеризовал действия Трампа как «незаконные и безответственные» и отметил, что Вашингтон таким образом подрывает свой статус лидера в «поисках мира в регионе», передает ТАСС

Постпред подчеркнул важность статуса Иерусалима для палестинцев и всего арабо-мусульманского мира и отметил, что без «справедливого решения» по этому вопросу невозможно завершение палестино-израильского конфликта. 

Как сообщал портал iz.ru, срочное заседание Совбеза ООН было созвано после того, как Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства. 

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. Подробная информация по ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

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