Палестина предупредила о последствиях решения Трампа по Иерусалиму

Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля создало риск дестабилизации ситуации в регионе и будет иметь далекоидущие последствия, заявил постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Он призвал всемирную организацию подтвердить существующие резолюции о статусе Иерусалима и добиться отмены решения президента Соединенных Штатов.

Мансур охарактеризовал действия Трампа как «незаконные и безответственные» и отметил, что Вашингтон таким образом подрывает свой статус лидера в «поисках мира в регионе», передает ТАСС.

Постпред подчеркнул важность статуса Иерусалима для палестинцев и всего арабо-мусульманского мира и отметил, что без «справедливого решения» по этому вопросу невозможно завершение палестино-израильского конфликта.

Как сообщал портал iz.ru, срочное заседание Совбеза ООН было созвано после того, как Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. Подробная информация по ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.