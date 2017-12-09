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Палестина считает решение Трампа по Иерусалиму объявлением войны

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Палестинское руководство считает решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля объявлением войны.

Об этом заявил член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу-Юсиф. Он отметил, что Палестина не примет на своей территории вице-президента США Майкла Пенса и никаких других американских делегаций. 

«После этого решения переговоров с США не ведется, его можно считать объявлением войны против палестинского народа и руководства», — приводит «РИА Новости» слова Абу-Юсифа.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп в среду, 6 декабря, объявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля.

Ранее он уведомил палестинского главу Махмуда Аббаса о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и подписал соответствующее распоряжение.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города и считает Израиль оккупантом этой территории. 

За решением Трампа по Иерусалиму последовало обострение ситуации в регионе. На территории Иерусалима и сектора Газа начались массовые манифестации палестинцев, при которых пострадали более тысячи человек

Подробная хронология событий, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.

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