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Израильская авиация атаковала четыре объекта ХАМАС в течение пятницы

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Фото: Global Look Press/Wisam Hashlamoun
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Израильская авиация совершила удары по четырем принадлежащим палестинскому движению ХАМАС объектам в секторе Газа в ответ на произведенные ранее с территории анклава ракетные обстрелы. 

Об этом сообщается в официальном коммюнике армии обороны Израиля, передает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал о 25 погибших в результате совершенных Израилем по Газе авиаударов и о падении запущенной из сектора Газа ракеты в израильском городе Сдерот. 

Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства из Тель-Авива.

Статус Иерусалима является одним из основных спорных вопросов в палестино-израильском конфликте. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть. 

Подробная информация о событиях, связанных с признанием Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru. 

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