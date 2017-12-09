Израильская авиация атаковала четыре объекта ХАМАС в течение пятницы

Израильская авиация совершила удары по четырем принадлежащим палестинскому движению ХАМАС объектам в секторе Газа в ответ на произведенные ранее с территории анклава ракетные обстрелы.

Об этом сообщается в официальном коммюнике армии обороны Израиля, передает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал о 25 погибших в результате совершенных Израилем по Газе авиаударов и о падении запущенной из сектора Газа ракеты в израильском городе Сдерот.

Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства из Тель-Авива.

Статус Иерусалима является одним из основных спорных вопросов в палестино-израильском конфликте. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть.

Подробная информация о событиях, связанных с признанием Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.