Прямой эфир
Сюжет:

Протесты палестинцев в центре Иерусалима утихли

0
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Протесты в центре Иерусалима на вечер 9 декабря утихли, движение по перекрытой ранее в связи с демонстрациями улице Салах-ад-Дина восстановлено.

Об этом сообщает корреспондент с места событий. По его словам, полицейские отряды теперь сосредоточены только в начале улицы вблизи от стен крепости Старого города, передает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщил о 12 пострадавших в результате столкновений манифестантов с полицией Израиля. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты. 

Как сообщал портал iz.ru, ситуация в Иерусалиме обострилась после признания города столицей Израиля президентом США Дональдом Трампом.

В Иерусалиме и секторе Газа начались массовые манифестации палестинцев. При столкновениях с израильскими военнослужащими в пятницу, 8 декабря, пострадали более тысячи человек.

Статус Иерусалима является одним из основных вопросов палестино-израильского конфликта. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД ОАЭ назвал решение Трампа по Иерусалиму «подарком террористам»
Палестина считает решение Трампа по Иерусалиму объявлением войны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017