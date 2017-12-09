Протесты палестинцев в центре Иерусалима утихли

Протесты в центре Иерусалима на вечер 9 декабря утихли, движение по перекрытой ранее в связи с демонстрациями улице Салах-ад-Дина восстановлено.

Об этом сообщает корреспондент с места событий. По его словам, полицейские отряды теперь сосредоточены только в начале улицы вблизи от стен крепости Старого города, передает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщил о 12 пострадавших в результате столкновений манифестантов с полицией Израиля. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Как сообщал портал iz.ru, ситуация в Иерусалиме обострилась после признания города столицей Израиля президентом США Дональдом Трампом.

В Иерусалиме и секторе Газа начались массовые манифестации палестинцев. При столкновениях с израильскими военнослужащими в пятницу, 8 декабря, пострадали более тысячи человек.

Статус Иерусалима является одним из основных вопросов палестино-израильского конфликта. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.