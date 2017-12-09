Прямой эфир
Сюжет:

Как минимум 12 палестинцев пострадали при стычках с полицией Израиля

0
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 12 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в Иерусалиме.

Об этом заявляет палестинское представительство Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

«12 палестинцев ранены в результате столкновений от воздействия шумовых гранат и побоев», — приводит «РИА Новости» цитату из сообщения. 

Как отмечает агентство, израильская полиция применила против протестующих на улице Салах-ад-Дина в центре Иерусалима шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Столкновения палестинцев с силовиками происходят в пяти районах Западного берега реки Иордан и сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии.

Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства из Тель-Авива. 

За этим последовали массовые демонстрации палестинцев. При столкновениях с израильскими военными пострадали более тысячи участников манифестаций, двое погибли.

Кроме того после объявление Трампа о решении по Иерусалиму, Израиль и сектор Газа нанесли ряд авиационных и ракетных ударов по территориям друг друга. 

Статус Иерусалима является одним из основных спорных вопросов в палестино-израильском конфликте. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть. 

Подробная хронология событий по ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017