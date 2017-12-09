Как минимум 12 палестинцев пострадали при стычках с полицией Израиля

Не менее 12 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в Иерусалиме.

Об этом заявляет палестинское представительство Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

«12 палестинцев ранены в результате столкновений от воздействия шумовых гранат и побоев», — приводит «РИА Новости» цитату из сообщения.

Как отмечает агентство, израильская полиция применила против протестующих на улице Салах-ад-Дина в центре Иерусалима шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Столкновения палестинцев с силовиками происходят в пяти районах Западного берега реки Иордан и сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии.

Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства из Тель-Авива.

За этим последовали массовые демонстрации палестинцев. При столкновениях с израильскими военными пострадали более тысячи участников манифестаций, двое погибли.

Кроме того после объявление Трампа о решении по Иерусалиму, Израиль и сектор Газа нанесли ряд авиационных и ракетных ударов по территориям друг друга.

Статус Иерусалима является одним из основных спорных вопросов в палестино-израильском конфликте. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть.

Подробная хронология событий по ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.