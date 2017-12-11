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Лавров заявил, что никто не решит в одиночку палестино-израильский конфликт

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Ни одна страна в мире не сможет в одиночку разрешить палестино-израильский конфликт, и Россия никогда не стремилась к единоличному первенству в урегулировании ситуации. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в Дели 11 декабря.

«Мы никогда не претендовали на то, чтобы в одиночку решить палестино-израильские проблемы. Мы хотим добиться результата. К сожалению, американская сторона регулярно делала заявления о том, что только они будут решать палестино-израильскую проблему», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что решать конфликт в одиночку бессмысленно и РФ не понимает сути предложенной Вашингтоном «сделки века» по ближневосточному урегулированию.

«В принципе я думаю, что ни у кого в одиночку эту проблему решить не получится. Про сделку века я не знаю, пропала она или не пропала, потому что ее никто не видел. Ее рекламировали, но как-то очень туманно. Мы не знаем, о чем идет речь», — добавил глава МИДа.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. После этого ситуация обострилась и начались столкновения между палестинцами и израильскими военными. Позже Трамп объяснил свое решение перенести посольство США из Тель‐Авива в Иерусалим.

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