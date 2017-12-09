МИД Палестины отказал США в роли посредника в ближневосточном урегулировании

Соединенные Штаты больше не играют роли в процессе мирного урегулирования палестино-израильского конфликта после решения американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на созванном Лигой арабских государств экстренном заседании глав внешнеполитических ведомств по Иерусалиму.

«Своим решением, которое палестинцы, да и все страны мира, категорически отвергают, Трамп лишил США их способности играть роль в мирном процессе», — заявил аль-Малики.

Он отметил, что США стали «не посредником в урегулировании, а стороной конфликта», — передает ТАСС.

По словам министра, Палестина прекращает политический диалог с Соединенными Штатами на уровне официальных лиц и будет искать нового посредника, который «может помочь добиться решения о двух государствах».

Как сообщал портал iz.ru, Трамп в среду, 6 декабря, объявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. До этого он распорядился о переносе в город американского посольства.

Статус Иерусалима является одним из основных вопросов палестино-израильского конфликта. Израиль считает город своей неделимой столицей в то время, как Палестина претендует на его восточную часть.

Согласно заявлению члена исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Васселя Абу-Юсифа, палестинское руководство считает решение Трампа по Иерусалиму объявлением войны.

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.