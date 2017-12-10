Президент Египта пригласил главу Палестины для обсуждения проблемы Иерусалима

В Каире в понедельник, 11 ноября, состоится экстренная встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и главы Палестины Махмуда Аббаса.

Об этом сообщает пресс-служба администрации египетского президента. Стороны обсудят решение лидера США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и согласуют дальнейшие действия.

Главы Египта и Палестины намерены выработать «пути урегулирования данного кризиса, чтобы защитить права палестинского народа, его святыни, его законное право на создание собственного независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — передает Egypt Today.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в среду, 6 декабря. Он распорядился перенести в город американское посольство, которое сейчас размещено в Тель-Авиве.

Статус Иерусалима является одним из основных вопросов палестино-израильского конфликта. Израиль считает город своей неделимой столицей в то время, как Палестина претендует на его восточную часть.

Палестинское руководство считает решение Трампа объявлением войны и официальным выходом Вашингтона из процесса мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Подробная информация о ситуации вокруг Иерусалима доступна в сюжете портала iz.ru.