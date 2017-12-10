Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и «убийцей детей»

Израиль является террористическим государством, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подверг критике решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Эрдоган также назвал еврейское государство «убийцей детей». Высказывание прозвучало на шестом съезде Партии справедливости и развития в турецком Сивасе.

Глава Анкары отметил, что Турция настаивает на отмене Трампом решения по Иерусалиму, и выразил намерение обсудить этот вопрос на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает газета Dunya.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в среду, 6 декабря. Он распорядился перенести в город американское посольство, которое сейчас размещено в Тель-Авиве.

Путин и Эрдоган 7 декабря провели телефонную беседу и обсудили решение Трампа. Главы государств выразили обеспокоенность в связи с потенциальными негативными последствиями этого шага для процесса мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным.

Подробная информация о событиях, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.