Около 6 тыс. человек протестуют возле посольства США в Индонезии

Улицы Джакарты заполнило протестное движение, в котором принимают участие около 6 тыс. человек. Манифестанты выражают свое недовольство решением американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя полиции индонезийской столицы, группу возглавляют генеральный секретарь и президент Партии справедливости и благоденствия Мустафа Камаль и Сохибул Иман. Эта происламская партия является частью оппозиционного союза в Индонезии.

«Мы здесь чтобы показать наше недовольство решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, и мы верим в то, что большинство людей в мире с нами согласны», — отметил Сохибул в своем комментарии местным СМИ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что более тысячи человек пострадали в ходе «дня гнева» против Иерусалима.