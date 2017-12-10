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Нетаньяху осудил ЕС за «лицемерие» в ситуации с Иерусалимом

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Фото: Global Look Press/Yin Bogu
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил страны Европы за «лицемерие» и политику «двойных стандартов» в ситуации с Иерусалимом.

Он раскритиковал государства Евросоюза (ЕС) за то, что те осудили решение президента США по Иерусалиму, а в отношении инцидента с запуском ракет из сектора Газа в сторону израильской территории этого не сделали.

Соответствующее заявление Нетаньяху сделал накануне визита в Париж, сообщает Times of Israel.

Премьер Израиля добавил, что не примет такого поведения со стороны ЕС и будет «с высоко поднятой головой» представлять Израиль на встрече лидеров стран Евросоюза в Брюсселе 11 декабря.

Как сообщал портал iz.ru, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Решение американского лидера спровоцировало обострение ситуации вокруг палестино-израильского урегулирования. Многие города на Западном берегу реки Иордан охватили акции протеста, переросшие в беспорядки.

Кроме того, после заявления из Вашингтона участились ракетные обстрелы с территории сектора Газа в сторону Израиля, который отвечает авиаударами.

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