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Два палестинца стали жертвами израильских авиаударов по сектору Газа

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Фото: REUTERS/Suhaib Salem
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Двое палестинцев погибли в результате авиаударов, совершенных израильской авиацией по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил представитель палестинского минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра.

По его словам, тела двух погибших были обнаружены при разборе завалов подвергшихся атакам зданий, передает телеканал Al Hadath

Как отмечает телеканал, общее число палестинцев, погибших за последние дни в результате действий израильских военных, достигло четырех. 

Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и принял решение о переносе в город американского посольства из Тель-Авива. 

За этим последовали массовые манифестации палестинцев в Иерусалиме и в секторе Газа. При столкновениях с израильскими военными пострадали более тысячи демонстрантов, двое погибли.

Подробная хронология событий, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru. 

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