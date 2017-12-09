Два палестинца стали жертвами израильских авиаударов по сектору Газа

Двое палестинцев погибли в результате авиаударов, совершенных израильской авиацией по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил представитель палестинского минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра.

По его словам, тела двух погибших были обнаружены при разборе завалов подвергшихся атакам зданий, передает телеканал Al Hadath.

Как отмечает телеканал, общее число палестинцев, погибших за последние дни в результате действий израильских военных, достигло четырех.

Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и принял решение о переносе в город американского посольства из Тель-Авива.

За этим последовали массовые манифестации палестинцев в Иерусалиме и в секторе Газа. При столкновениях с израильскими военными пострадали более тысячи демонстрантов, двое погибли.

Подробная хронология событий, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.