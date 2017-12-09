Израильская армия применила газ против палестинских подростков
Израильская армия применила газ и шумовые гранаты против собравшихся в районе поселения Бейт-Эль палестинских подростков. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
По его словам, одна из газовых гранат попала по группе журналистов, среди которых были россияне, передает «РИА Новости».
Как отмечает агентство, подростки подожгли покрышки в 500 м от границы Израиля. Они также принесли большой мусорный бак, чтобы перекрыть дорогу.
Как сообщал портал iz.ru, Трамп в среду, 6 декабря, объявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля.
Ранее он уведомил палестинского главу Махмуда Аббаса о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и подписал соответствующее распоряжение.
Статус Иерусалима является одним из основных спорных вопросов в палестино-израильском конфликте. Израиль считает город своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на его восточную часть.
Решение Трампа привело к обострению ситуации в регионе и массовым манифестациям палестинцев. Израиль и сектор Газа нанесли ряд авиационных и ракетных ударов по территориям друг друга.
Подробная хронология событий, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.