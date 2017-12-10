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Арабские государства призвали к признанию границ Палестины

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Палестина должна быть признана в границах 4 июля 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. С таким требованием выступил Совет Лиги арабских государств (ЛАГ).

Арабские государства настаивают на выполнении Израилем резолюции ООН и прекратить оккупацию территорий, занятых с 4 июля 1967 года.

Что же касается решения США признать Иерусалим столицей Израиля, то оно должно быть отменено. ЛАГ также планирует обратиться в ООН с просьбой рассмотреть действия администрации президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Как писал портал iz.ru, решение США признать Иерусалим столицей еврейского государства вызвало критику со стороны мирового сообщества. Действия Вашингтона осудили Россия, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Иран и многие другие.

В частности, Ливан призвал арабские санкции принять предупредительные меры в отношении США. Речь идет о дипломатических и политических мерах. Если же они не возымеют воздействие, ввести экономические и финансовые санкции.

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