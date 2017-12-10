Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США

Глава МИД Ливана Джебран Басиль призвал Лигу арабских государств (ЛАГ) рассмотреть возможность введения санкций против США в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда свое посольство.

«Необходимо принять предупредительные меры в отношении такого решения... начиная с дипломатических мер, затем политических, после — экономические и финансовые санкции», — сказал Басиль на встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств, пишет Jerusalem Post.

Ранее представитель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля создало риск дестабилизации ситуации в регионе и будет иметь далекоидущие последствия.