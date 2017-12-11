Песков рассказал о темах предстоящей встречи Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, это перспективы политического урегулирования, которое сейчас выходит на первый план, и подготовка соответствующих шагов после начала вывода российского контингента. Это работа по созыву национального конгресса, это финализация списков, обеспечение инклюзивности этого процесса», — сказал Песков во время брифинга.

Также на повестке дня стоят двусторонние и «торгово-экономические отношения по линии Росатома, это строительство (АЭС) «Аккую» <…> вопросы ВТС и самые разные темы».

Напомним, 11 декабря на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом Путин выразил надежду, что России, Турции и Ирану удастся совместными усилиями наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии. Об этом он обещал поговорить на предстоящей встрече с египетским и турецким коллегами Абделем Фаттахом ас-Сиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На данный момент Владимир Путин находится с визитом в Каире, где среди прочих будет обсуждаться вопрос возобновления прямого авиасообщения между РФ и Египтом.

Ранее Песков прокомментировал сроки вывода войск из Сирии и посещение главой государства российской военной базы Хмеймим.