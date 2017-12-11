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Российская группировка начала вывод сил из Сирии

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Фото: РИА Новости
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Российская группировка уже начала вывод войск из Сирии. Об этом заявил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину командующий группировкой Сергей Суровикин, пишет «Интерфакс».

Сирийскую арабскую республику (САР) покинут 25 летательных аппретов, в частности, 23 самолета, 2 вертолета К-52 и войнский контингент в составе отряда военной полиции Российской Федерации, отряда специального назначения, военно-полевого госпиталя и отряда разминирования, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Суровикин подчеркнул, что оставшийся в Сирии состав группировки войск способен успешно выполнять поставленные задачи с такой же эффективностью.

В понедельник, 11 декабря президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу в Хмеймиме в Сирии, где отдал приказ о выводе ВС РФ из САР. Он также добавил, что в Сирии на постоянной основе будут действовать два пункта базирования вооруженных сил — в Тартусе и Хмеймиме.

Президент России также поблагодарил военнослужащих с блестящей победой над ИГ (организация запрещена в РФ).

Напомним, 6 декабря ВС РФ сообщил о полном разгроме боевиков в Сирии.

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