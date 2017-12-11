Песков назвал вывод российских войск из Сирии вопросом не одного дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вывод российских войск из Сирии.

«Ясно, что не вопрос одного дня», — ответил Песков на запрос журналистов о сроках вывода.

Уточнить, случится ли это до конца года, пресс-секретарь президента не смог.

«Президент, собственно, отметил, что в Хмеймиме и в Тартусе останется база», — добавил Песков.

Напомним, 11 декабря Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии в связи с полным освобождением государства от террористов. Российский лидер добавил, что РФ не отступит в борьбе с международным терроризмом и готова нанести мощный удар по боевикам, если они «вновь поднимут голову». Также глава государства уточнил, что на постоянной основе будут созданы два пункта базирования Вооруженных сил РФ — в Тартусе и Хмеймиме.