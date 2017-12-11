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Крупнейшая газета Египта по-русски призвала Путина вернуть туристов

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Египет. В честь этого события крупнейшая независимая газета страны «Аль-Йоум ас-Сабиа» вышла с заголовком на русском языке.

Издание поприветствовало Путина: «Господин президент России, добро пожаловать в Египет!», а также задало вопрос, который является самым насущным для египтян: «Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?» — спрашивают египетские журналисты.

Российский лидер Владимир Путин проведет со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси уже восьмую встречу. К переговорам приковано повышенное внимание. Огромное значение придается обсуждению вопросов двусторонних отношений, в особенности, сотрудничеству в энергетической отрасли по проекту эд-Дабаа (АЭС), который станет крупнейшим совместным проектом между Каиром и Москвой со времен Асуанской ГЭС. Обсуждение российских инвестиций в нефтегазовую сферу египетской экономики, туризма, военного сотрудничества также может стать очень важным пунктом переговоров, пишет издание.

Однако самой главной темой встречи станет возможное возобновление авиационного сообщения между государствами. По словам журналистов, в аэропортах Египет серьезно повысил стандарты безопасности и «сделал курорты безопасными для туристов».

Ранее посол Египта в России Ихаб Наср говорил, что на данном этапе наиболее актуальным вопросом в двусторонних отношениях Каир считает возобновление авиасообщения между Россией и Египтом, напоминает Утро.ru.

Отметим, в состав российской делегации входит министр транспорта РФ Максим Соколов, поэтому не исключено, что вопрос о судьбе российско-египетских перелетов может быть решен в ходе визита Путина в Каир.

Напомним, полеты из России на курорты Египта были приостановлены после авиакатастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года.

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