Египетская православная церковь отказала в приеме вице-президенту США

Коптская православная церковь во главе с ее патриархом Тавадросом II отказала вице-президенту США Майклу Пенсу в приеме в ходе предстоящего в конце декабря визита политика в Каир.

Причиной этого решения стало признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, говорится в специальном заявлении секретариата патриархии.

«Исходя из того, что администрацией США было принято неподходящее по времени решение относительно Иерусалима, которое не принимает во внимание чувства миллионов человек, представляющих арабские народы, египетская коптская церковь считает уместным отказаться от намеченной встречи с вице-президентом США», — приводит ТАСС слова из заявления.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп в среду, 6 декабря, объявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Ранее он уведомил палестинского главу Махмуда Аббаса о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и подписал соответствующее распоряжение.

Власти Египта резко осудили решение Трампа и предупредили Вашингтон о глобальных негативных последствиях такого шага, включающих дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и срыв процесса мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом его статус остается неопределенным. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.