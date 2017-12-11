Лидеры России и Египта обсудят возобновление прямого авиасообщения

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Каире обсудят вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Оно будет обсуждаться, и, безусловно, президент даст свои пояснения. Безусловно, все настроены выйти на взаимоудовлетворяющее решение», — приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что прогноз относительно того, придут ли стороны к какому-либо решению, сейчас дать невозможно.

Авиасообщение было прервано более двух лет назад, после крушения самолета «Когалымавиа» 31 октября 2015 года на Синае. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт, и Москва поставила главным условием возобновления полетов существенную модернизацию всех систем безопасности в египетских аэропортах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что перед тем, как приехать в Египет, Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим. В ходе визита он приказал приступить к выводу войск из Сирии.

После Каира глава государства отправится в Турцию, где состоятся переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.