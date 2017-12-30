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Госдеп призвал Россию убедить Асада пойти на уступки

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Россия и международное сообщество должны убедить президента Сирии Башара Асада пойти на политическое урегулирование в стране.

Такое заявление распространила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы вновь призываем Россию выполнить взятые на себя обязательства добиться того, чтобы режим Асада прекратил жестокие нападения на гражданских лиц в Сирии», – цитирует ее ТАСС.

При этом Науэрт призвала поддержать доставку гумпомощи в осажденные районы страны, где еще сопротивляются отряды оппозиции.

29 декабря Международный комитет Красного Креста, при поддержке российских военных, эвакуировал из Восточной Гуты 29 тяжелобольных, а также членов их семей.

26 декабря боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) нарушили соглашение о прекращении огня в регионе Западная Гута под Дамаском.

По данным издания, боевики открыли огонь по позициям сирийской армии в районе Харфа. В ответ на атаку правительственные силы были вынуждены возобновить военные действия против двух форпостов террористов в Бейт-Джине и Магар-эль-Мире.

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