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Боевики в Восточной Гуте отпустили часть пленных и заложников

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Члены вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам», базирующиеся неподалеку от Дамаска, освободили 29 декабря пленных сирийских военнослужащих и мирных граждан, удерживаемых в заложниках. Об этом сообщает агентство САНА.

Отмечается, что были отпущены женщины и дети из семей сторонников президента Сирии Башара Асада. Члены «Джейш аль-Ислам», воюющие с правительственными силами, удерживали людей в качестве живого щита.

Группа пленных и заложников передана сотрудникам Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста (МККК), которые второй день эвакуируют из Восточной Гуты нуждающихся в медпомощи людей.

Восточная Гута является третьей зоной деэскалации в Сирии, созданной в соответствии с соглашением от 4 мая между странами — гарантами перемирия: Россией, Ираном и Турцией.

22 июля сирийское правительство объявило о прекращении военных действий в этом регионе. Однако с тех пор бандформирования неоднократно нарушали режим перемирия.

29 декабря портал iz.ru сообщил, что российские военные помогли эвакуировать 42 человека из Восточной Гуты, которая частично контролируется вооруженной оппозицией официальному Дамаску.

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