Путин рассказал о кардинальных изменениях армии РФ за время операции в Сирии

Армия России кардинальным образом изменилась за время военной операции в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с офицерами – участниками операции.

«Весь мир и наш народ за время операции в Сирии увидели, какой современной стала армия РФ. Она стала грозной силой», — сказал глава государства.

Президент также рассказал, что количество военных, принявших участие в операции, составило 48 тыс. человек.

11 декабря Владимир Путин прибыл на российскую базу Хмеймим в Сирии, где отдал приказ начать вывод российских войск после полного разгрома в этой стране террористической организации ИГ (запрещена в РФ).