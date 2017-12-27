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Лавров назвал главную антитеррористическую задачу в Сирии

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Фото: Global Look Prees/MFA Russia Press Service
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной антитеррористической задачей в Сирии является разгром группировки «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ. — Ред.), передает «РИА Новости».

«Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром также «Джебхат-ан-Нусры», — сказал глава МИД на встрече с лидером оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмедом аль-Джарбой

Москва также располагает информацией, что «Джебхат-ан-Нусра» получает поддержку извне для борьбы с армией Сирии.

«Сирийская армия вместе со своими союзниками при нашей поддержке теснит нусровцев. Но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне», — цитирует министра ТАСС.

26 декабря Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллеросном. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также договорились активизировать диалог по проблемам в сфере стратегической стабильности.

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