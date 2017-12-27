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Москва назвала реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному необоснованной

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В Москве назвали реакцию ЕС на решение ЦИК по Алексею Навальному необоснованной, передает «РИА Новости». Об этом заявил директор департамнета общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Европейская служба внешних дел (ЕСВД) выступила с заявлением, в котором выразили сомнения в «политическом плюрализме» на выборах президента России, пишет «Газета.ру».

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что считает чудовищной реакцию «либеральной общественности» на решение ЦИК по Навальному.

«Я считаю, что чудовищно то, что наша либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо», — сказала она.

Напомним, 25 декабря Центризбирком отказал Алексею Навальному участвовать в выборах президента 2018 года в связи с непогашенной судимостью по тяжкой статье. В соответствии с действующим законодательством участвовать в выборах главы государства не могут лица, осужденные за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие неснятую и непогашенную судимость за эти преступления на день голосования. 

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