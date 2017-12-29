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Генштаб заявил о разгроме ударных сил терроризма в Сирии российской армией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вооруженные силы (ВС) России разгромили ударные силы терроризма на дальних подступах к границе нашего государства. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что, если бы Россия не вмешалась в ситуацию в Сирии, граждане РФ, воевавшие на стороне ИГ («Исламское государство», организация запрещена в России), вернулись бы и начали действовать на Кавказе и в Центральной Азии.

«В 2015 году оставалось немногим более 10% территории, подконтрольной правительству Сирии. Нам бы пришлось столкнуться с этой силой уже на своей территории. Они бы действовали на Кавказе, в Центральной Азии, в Поволжье. Мы сломали хребет ИГИЛ на территории Сирии. Фактически наши ВС разгромили врага на дальних подступах к границам нашего государства», — заявил Герасимов в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил высокую подготовку террористов в Сирии и большое количество вооружения.

«Во главе этих бандформирований находились командиры, специально обученные инструкторами из стран Ближнего Востока и западных стран. Они захватили большое количество вооружения и техники иракской и сирийской армий. Одних только танков и бронемашин у них на вооружении было до 1,5 тыс. Это фактически была регулярная армия», — рассказал генерал.

Герасимов сообщил, что на стороне боевиков воевали более 60 тыс. человек, из них свыше 2,8 тыс. выходцев из РФ.

Определял цели и задачи ВС России лично президент Владимир Путин.

«Иногда Верховный главнокомандующий выходит лично на меня. Президент определяет цели, задачи, он в курсе всей динамики боевых действий», — подчеркнул Герасимов.

27 декабря портал iz.ru сообщил, что, по данным Генштаба, США ведут подготовку террористов ИГ на своей базе в сирийском Эт-Танфе.

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