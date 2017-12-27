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Генштаб РФ считает ответы США по базе в Эт-Танфе в Сирии пока «невразумительными»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ответы США относительно их базы в Эт-Танфе на юге Сирии невразумительны.

Об этом заявил в среду, 27 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Мы говорим: местонахождение этой американской базы противоречит здравому смыслу. Сейчас - тем более: территория Сирии освобождена от всех бандформирований», – цитирует его «РИА Новости».

В Генштабе заявляют, что в Эт-Танфе расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

27 ноября российские военные предложили США исключить из зоны своего контроля в Сирии лагерь беженцев Эр-Рукбан, расположенный рядом с американской базой в Эт-Танфе. Из-за закрытия зоны вокруг базы США в изоляции оказались более 50 тыс. человек, говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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