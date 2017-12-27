Генштаб РФ сообщил о провокациях истребителя США в небе над Сирией

Истребитель F-22 Raptor американских ВВС имитировал атаку на боевые самолеты России в небе над Сирией, ведя очень опасную игру. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Инцидент произошел 13 декабря 2017 года. При этом РФ и США ранее установили зоны разграничения действий авиации в зонах деэскалации у реки Евфрат.

«В районе, восточнее Евфрата, предусматривалось совместное использование как ВКС, так и авиации международной коалиции с уведомлением соответствующей стороны. И проблем не возникало», — цитирует Герасимова «Комсомольская правда».

Однако неприятный случай всё же произошел.

«Два самолета Су-25 наших ВКС выполняли разведывательно-поисковые задачи в западной части долины реки Евфрат. Никто на восток не заходил. Американский самолет F-22 вышел из восточной части Сирии, сымитировал несколько заходов, обозначил атаку, отстреливал тепловые ловушки», — рассказал генерал.

Он отметил, что F-22 несколько раз опасно сближался с российскими самолетами, но при появлении истребителя Су-35 немедленно скрывался.

«Он был на большой высоте, потом спикировал на более низкую. До наших самолетов оставалось менее 100 м. Он представлял реальную опасность. Подошел наш Су-35. F-22 немедленно ушел в свою зону. Прошло минут 20. Су-35 пошел выполнять свои задачи. Опять F-22 появляется... Тот же. Опять приходит Су-35. Только он появился — F-22 ушел. Американец вел опасную игру», — заключил Герасимов.

14 декабря Пентагон прокомментировал действия F-22 и не увидел «ничего экстраординарного» в инциденте.