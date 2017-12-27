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СМИ сообщили о нарушении боевиками перемирия под Дамаском

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) нарушили соглашение о прекращении огня в регионе Западная Гута под Дамаском 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Аль-Ватан».

По данным издания, боевики открыли огонь по позициям сирийской армии в районе Харфа. В ответ на атаку правительственные силы были вынуждены возобновить военные действия против двух форпостов террористов в Бейт-Джине и Магар-эль-Мире.

В конце прошлой недели боевики «Джебхат ан-Нусры» были окружены и согласились на переговоры с сирийскими военными. Согласно условиям примирения, террористы должны были сложить оружие и переместиться с семьями в город Дераа или провинцию Идлиб.

Как заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 27 декабря, окончательный разгром группировки в Сирии произойдет в 2018 году. Он отметил, что боевики находятся в зонах дислокации. 

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