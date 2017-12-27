Генштаб заявил о бегстве боевиков ИГ в Ливию после поражения в Сирии

Большинство террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) после поражения в Сирии бегут в Ливию и страны Юго-Западной Азии. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Часть возвращается в страны, откуда они прибыли нелегально. Основная масса перемещается в Ливию, в страны Юго-Западной Азии», — цитирует генерала «Комсомольская правда».

Герасимов не исключил возможности ухода боевиков в Афганистан, так как «почва там для них благодатная». Также он отметил, что в 2018 году в Сирии продолжится операция по уничтожению террористов организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которые срывают режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации.

Как писал портал iz.ru, по словам Герасимова в сирийском Эт-Танфе США ведут подготовку боевиков. Отряды террористов находятся на границе Сирии, Иордании и Ирака, также они были замечены в лагере Шаддади около американской базы.

За 26 декабря в свои дома вернулись 458 сирийцев. Для возвращения беженцев были определены следующие населенные пункты: Шабаа, Хутайтат-Эт-Туркуман, Ар-Рукабия, Аль-Баяд. Всего в декабре на родину возвратились 5 тыс. человек.