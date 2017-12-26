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Почти 500 человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки

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Фото: REUTERS/Rodi Said
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За прошедшие сутки 458 сирийцев вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий в САР. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

«Центром по примирению продолжается мониторинг инфраструктуры населенных пунктов Сирии для возвращения беженцев. За сутки в свои дома вернулись 458 человек, из них в провинции Алеппо — 20, Хомс — 31 и Дейр-эз-Зор — 407 человек», — сказано в сообщении центра.

Для возвращения беженцев российскими военными совместно с представителями министерства примирения Сирии были определены населенные пункты: Шабаа, Хутайтат-Эт-Туркуман, Ар-Рукабия, Аль-Баяд.

Центр продолжает помогать населению в особо нуждающихся районах. В частности, жителям Сальхиях и Маррат в провинции Дейр-эз-Зор оказана помощь по доставке питьевой воды.

В населенном пункте Джеруд (район Восточный Каламун) был проведен очередной прием, на котором основное внимание уделили убеждению представителей вооруженной оппозиции сдать оружие и вернуться к мирной жизни.

Как сообщал портал iz.ru, 24 декабря в провинцию Дейр-эз-Зор вернулись около 50 человек. Всего в декабре на родину возвратились 5 тыс. человек — в основном это женщины и дети. 

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