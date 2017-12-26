Лукашенко признал вмешательство России спасением для сирийской государственности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы Россия не вмешалась в сирийский конфликт, арабская республика перестала бы существовать как государство. Об этом белорусский лидер заявил во вторник, 26 декабря, выступая на неформальном саммите СНГ, передает «Интерфакс».

«Россия спасла Сирию и сохранила государство это... Если бы не вмешательство РФ, думаю, что этого государства не было бы вообще. Там предстоит много работы, но нацеленность по инициативе РФ на консолидацию здоровых сил, укрепление этого государства, политические развязки, созывы конгресса нацдиалога — это большой вклад вашего государства в решение тех проблем, которые существуют в Сирии», — заявил Лукашенко.

Военная операция России в Сирии началась осенью 2015 года после того, как президент этой страны Башар Асад попросил у Москвы помощи в борьбе с террористами.

В начале декабря этого года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ. 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ выводить российскую группировку войск из арабской республики.