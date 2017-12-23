Шойгу подвел итоги антитеррористической операции ВКС РФ в Сирии

Более 48 тыс. российских военнослужащих приняли участие в антитеррористической операции в Сирии. С таким заявлением выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тыс. военнослужащих российской армии. Из них свыше 14 тыс. отмечены государственными наградами», — приводит ТАСС слова главы оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что 80% экипажей оперативно-тактической и 95% экипажей армейской авиации совершили от 100 до 120 боевых вылетов.

В общей же сложности авиация ВКС России за два года совершила 34 тыс. боевых вылетов.

Российские военнослужащие уничтожили более 60 тыс. боевиков, в том числе 819 главарей бандформирований. Среди убитых террористов были 2840 выходцев из России.