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Назарбаев поздравил Путина с успехом операции ВКС РФ в Сирии

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев на неформальной встрече лидеров стран СНГ поздравил президента России Владимира Путина с успешной военной операцией в Сирии. Политик отметил, что операция ВКС РФ в Сирии проходила под личным руководством президента России.

«Вы успешно завершили, это сделано под вашим личным руководством, я вас от души поздравляю», — сказал Назарбаев, сообщает «РИА Новости». Президент Казахстана добавил, что это было «важно для всех нас, важно было для мира».

Назарбаев отметил, что в уходящем году в странах СНГ «царил мир, спокойствие, люди могли жить и работать, растить детей и были уверены в своем будущем».

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что государства продолжат работать над решением социально-экономических задач, укреплением стабильности и безопасности.

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