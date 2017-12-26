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Путин отдал ряд поручений по развитию проектов СПГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин отдал кабмину ряд поручений, касающихся развития проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет «Газета.ру».

Правительству поручено утвердить «дорожную карту» реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для производства СПГ и строительства судов-газовозов, осуществляющих транспортировку СПГ.

Также кабмин должен будет подготовить предложения о мерах по дальнейшему стимулированию геологоразведочной деятельности в Арктической зоне РФ. Срок исполнения поручений — до 1 марта 2018 года.

Кроме того, президент указал на необходимость рассмотрения вопроса о возможности использования потенциалов институтов развития РФ для создания инфраструктуры, необходимой для реализации проектов СПГ.

Ранее Путин поручил правительству завершить реализацию майских указов в 2018 году. 

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