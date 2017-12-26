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Путин призвал власти выдерживать заданные параметры по зарплатам бюджетников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин потребовал от властей страны сохранять заложенные параметры по уровню зарплаты среди бюджетников в последующие годы. Об этом глава государства заявил на заседании правительства.

«Очень быстро и незаметно можно уйти вниз, если не обращать на это постоянного внимания. Во всяком случае параметры, на которые мы выходим в 2018 году, должны соблюдаться и в последующие годы», — подчеркнул российский лидер.

Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с министром финансов Антоном Силуановым, и Минфин выразил согласие по этому вопросу.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание, что большое число людей в стране живут на доходы ниже прожиточного минимума, и подчеркнул, что это одна из главных нерешенных проблем. По его данным, в 2000 году их было свыше 40 млн человек, а сейчас этот показатель составляет около 20 млн человек.

12 декабря Минфин сообщил, что на индексацию зарплат сотрудникам федеральных учреждений на 4% в 2018 году будет выделено 32,5 млрд рублей из бюджета.

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