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Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина на выборах президента

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Собрание инициативной группы избирателей 26 декабря поддержало самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборах главы государства.

Как сообщает ТАСС, это решение было принято на мероприятии, которое проходило в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ.

19 декабря была создана инициативная группа по выдвижению Путина. Ее инициаторами стали руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова и сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Станислав Говорухин. Центризбирком России получил уведомление о проведении 26 декабря собрания группы.

На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» считает правильным решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборы 2018 года, хотя была бы рада видеть его своим кандидатом.

25 декабря съезд партии «Справедливая Россия» поддержал кандидатуру Путина на выборах главы государства. В числе партий, поддержавших кандидатуру президента, также «Гражданская платформа» и партия «Зеленые».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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