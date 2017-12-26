Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина на выборах президента

Собрание инициативной группы избирателей 26 декабря поддержало самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборах главы государства.

Как сообщает ТАСС, это решение было принято на мероприятии, которое проходило в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ.

19 декабря была создана инициативная группа по выдвижению Путина. Ее инициаторами стали руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова и сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Станислав Говорухин. Центризбирком России получил уведомление о проведении 26 декабря собрания группы.

На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» считает правильным решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборы 2018 года, хотя была бы рада видеть его своим кандидатом.

25 декабря съезд партии «Справедливая Россия» поддержал кандидатуру Путина на выборах главы государства. В числе партий, поддержавших кандидатуру президента, также «Гражданская платформа» и партия «Зеленые».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.