Путин рассказал об укреплении стабильности между странами СНГ

Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече с лидерами стран СНГ заявил, что государства продолжат работать над решением социально-экономических задач, укреплением стабильности и безопасности.

«Убежден, что дальнейшее углубление взаимодействия в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. Вместе будем работать над решением стоящих перед нами задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности наших государств», — приводит его слова ТАСС.

Российский лидер указал, что за девять месяцев товарооборот между странами увеличился почти на четверть. Кроме того, значительные усилия были направлены на устранение барьеров предоставления услуг, а также на борьбу с терроризмом и наркотрафиком.

Ранее портал iz.ru сообщал, что радикалы в парламенте Молдавии намерены поставить вопрос о выходе страны из СНГ. По мнению главы государства Игоря Додона, этот шаг неприемлем, поскольку «нанесет удар по интересам всего молдавского народа». Он пообещал приложить все усилия, чтобы не допустить этого.